Российский боец UFC оформил нокаут за секунду до конца поединка
В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся первый турнир UFC в 2025 году. В главном карде в лимите среднего веса встретились россиянин Роман Копылов (14-3) и американец Крис Кертис (31-12), передают Vesti.kz.
В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся первый турнир UFC в 2025 году. В главном карде в лимите среднего веса встретились россиянин Роман Копылов (14-3) и американец Крис Кертис (31-12), передают Vesti.kz.
Бой был рассчитан на три раунда и закончился за секунду до финальной сирены. Копылов победил Кертиса техническим нокаутом. Для россиянина это вторая победа подряд, а для американца второе поражение подряд.
WITH ONE SECOND TO GO 🤯— UFC (@ufc) January 12, 2025
Roman Kopylov gets the TKO in the last second of round 3! #UFCVegas101 pic.twitter.com/OtDjEnz8oO
В главном событии ивента сошлись топовые представительницы минимального веса из Бразилии - Маккензи Дерн (15-5) и Аманда Рибас (13-6), досрочную победу одержала Дерн.
🚨🚨🚨🚨🚨— عبدالله | UFC (@HFC420) January 12, 2025
- في أجمل نزالات الليلة ، رومان كوبيلوف 🇷🇺 يهزم خصمه كريس كيرتس 🇺🇸 بالضربة القاضية قبل نهاية النزال بثانية واحدة ...
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#UFCVegas101
pic.twitter.com/D5UTm4gJTq
В соглавном бою аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (31-8) удосрочил в третьем раунде гайанца Карлстона Харриса (19-7), который три года назад нокаутом проиграл казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).
В карде турнира американский файтер наилегчайшего веса Хосе Джонсон (16-10) проиграл бразильцу Фелипе Бунесу (14-7) болевым приемом на руку в первом раунде. В прошлом году американец капитулировал перед казахстанцем Асу Алмабаевым (21-2).
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