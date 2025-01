Российский боец UFC оформил нокаут за секунду до конца поединка

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся первый турнир UFC в 2025 году. В главном карде в лимите среднего веса встретились россиянин Роман Копылов (14-3) и американец Крис Кертис (31-12), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на три раунда и закончился за секунду до финальной сирены. Копылов победил Кертиса техническим нокаутом. Для россиянина это вторая победа подряд, а для американца второе поражение подряд.

WITH ONE SECOND TO GO 🤯



Roman Kopylov gets the TKO in the last second of round 3! #UFCVegas101 pic.twitter.com/OtDjEnz8oO