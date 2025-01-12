Досрочным финишем закончился главный бой первого турнира UFC в 2025 году

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся первый турнир UFC в 2025 году, в главном событии которого встретились топовые представительницы минимального веса из Бразилии - Маккензи Дерн (15-5) и Аманда Рибас (13-6), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в третьем, когда Дерн удалось провести болевой прием. Этим самым она взяла реванш у соперницы за поражение решением судей в октябре 2019 года.

Для Маккензи это 15-я победа в карьере при пяти поражениях. Аманда потерпела шестую неудачу при 13 выигрышах.

Соглавный бой ивента обернулся нокаутом: аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (31-8) удосрочил в третьем раунде представителя Гайаны Карлстона Харриса (19-7), который три года назад был нокаутирован в первом раунде казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

В наилегчайшем весе американец Хосе Джонсон (16-10) уступил бразильцу Фелипе Бунесу (14-7) болевым приемом на руку в первом раунде. Джонсон в прошлом году проиграл судейским решением казахстанцу Асу Алмабаеву (21-2).

Боец UFC встал после нокдауна и отправил соперника в глухой нокаут