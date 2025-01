Боец UFC встал после нокдауна и отправил соперника в глухой нокаут

Один из зрелищных поединков состоялся на первом турнире UFC в 2025 году в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

В главном карде в лимите среднего веса подрались бразилец Cезар Алмейда (7-1) и ганец Абдул Разак Альхассан (12-7).

Основные события развернулись в первом раунде. Сначала Алмейда упал в нокдаун, но смог встать и перевернуть бой, отправив Альхассана в глухой нокаут.

