Боец UFC встал после нокдауна и отправил соперника в глухой нокаут

Один из зрелищных поединков состоялся на первом турнире UFC в 2025 году в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

В главном карде в лимите среднего веса подрались бразилец Cезар Алмейда (7-1) и ганец Абдул Разак Альхассан (12-7).

Основные события развернулись в первом раунде. Сначала Алмейда упал в нокдаун, но смог встать и перевернуть бой, отправив Альхассана в глухой нокаут.

FINISHED THE JOB IN THE FIRST ROUND 💥



Cesar Almeida took care of business at #UFCVegas101! pic.twitter.com/KGswlx4ejo — UFC (@ufc) January 12, 2025

Что касается других боев ивента, то в наилегчайшем весе американец Хосе Джонсон (16-10) уступил бразильцу Фелипе Бунесу (14-7) болевым приемом на руку в первом раунде. Джонсон в прошлом году проиграл казахстанцу(21-2) судейским решением по итогам трех раундов.

Аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (31-8) финишировал в третьем раунде представителя Гайаны Карлстона Харриса (19-7), который три года назад был нокаутирован в первом раунде казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).