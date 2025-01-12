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Профи-бокс
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The Ring назвал лучшего боксера 2024 года

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The Ring назвал лучшего боксера 2024 года ©instagram.com/ringmagazine

Непобежденный украинец Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передают Vesti.kz.

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Непобежденный украинец Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передают Vesti.kz.

В 2024-м Усик провел два боя против британца Тайсона Фьюри и в обоих случаях одержал победу судейским решением. После первого поединка он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, однако вскоре отказался от титула по линии IBF.

Украинец выиграл все 23 боя на профи-ринге, 14 из них нокаутом.


Победители в других номинациях выглядят так:

нокаут года: Дэниел Дюбуа – Энтони Джошуа (пятый раунд);

возвращение года: Билли Диб;

апсет года: Бруно Сурас – Хайме Мунгия (шестой раунд);

раунд года: девятый первого боя Александр Усик - Тайсон Фьюри;

проспект года: Мозес Итаума;

тренер года: Роберт Гарсия;

событие года: первый бой Александр Усик - Тайсон Фьюри;

бой года: Рэймонд Форд – Отабек Холматов;

женщина-боец года: Габриэла Фундора;

премия за "пожизненные достижения" в боксе: Дон Кинг.


Усик Александр Профессиональный бокс

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