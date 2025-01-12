The Ring назвал лучшего боксера 2024 года
Непобежденный украинец Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передают Vesti.kz.
Непобежденный украинец Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передают Vesti.kz.
В 2024-м Усик провел два боя против британца Тайсона Фьюри и в обоих случаях одержал победу судейским решением. После первого поединка он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, однако вскоре отказался от титула по линии IBF.
Украинец выиграл все 23 боя на профи-ринге, 14 из них нокаутом.
Победители в других номинациях выглядят так:
нокаут года: Дэниел Дюбуа – Энтони Джошуа (пятый раунд);
возвращение года: Билли Диб;
апсет года: Бруно Сурас – Хайме Мунгия (шестой раунд);
раунд года: девятый первого боя Александр Усик - Тайсон Фьюри;
проспект года: Мозес Итаума;
тренер года: Роберт Гарсия;
событие года: первый бой Александр Усик - Тайсон Фьюри;
бой года: Рэймонд Форд – Отабек Холматов;
женщина-боец года: Габриэла Фундора;
премия за "пожизненные достижения" в боксе: Дон Кинг.
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