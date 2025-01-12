The Ring назвал лучшего боксера 2024 года

Непобежденный украинец Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передают Vesti.kz.

В 2024-м Усик провел два боя против британца Тайсона Фьюри и в обоих случаях одержал победу судейским решением. После первого поединка он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, однако вскоре отказался от титула по линии IBF.

Украинец выиграл все 23 боя на профи-ринге, 14 из них нокаутом.

нокаут года: Дэниел Дюбуа – Энтони Джошуа (пятый раунд);

возвращение года: Билли Диб;

апсет года: Бруно Сурас – Хайме Мунгия (шестой раунд);

раунд года: девятый первого боя Александр Усик - Тайсон Фьюри;

проспект года: Мозес Итаума;

тренер года: Роберт Гарсия;

событие года: первый бой Александр Усик - Тайсон Фьюри;

бой года: Рэймонд Форд – Отабек Холматов;

женщина-боец года: Габриэла Фундора;

премия за "пожизненные достижения" в боксе: Дон Кинг.