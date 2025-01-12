Зайнутдинов узнал высокую цену победы в составе "Бешикташа"

"Бешикташ" обыграл на своем поле "Бодрумспор" (2:1) в 19-м туре чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

В составе победителей отличились Шер Ндур (32-я минута) и Чиро Иммобиле (40-я). У гостей один мяч отыграл Георге Пушкаш (90+4-я).

Казахстанский универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

После игры стамбульский клуб опубликовал фото казахстанца в соцсетях и охарактеризовал его одним словом: "Воин!".

Зайнутдинов выступает за нынешний клуб с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. В его карьере также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".

"Бешикташ" с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Бодрумспор" располагается на 17-й строчке, имея в активе 15 баллов.

В следующем туре, 18 января, "Бешикташ" примет дома "Самсунспор", а "Бодрумспор" сыграет в гостях с "Газиантеп".