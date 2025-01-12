"Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба
Недавно назначенный тренер по вратарям ФК "Актобе" украинский специалист Олег Шевченко высказал свое мнение относительно позиции номер один, передают Vesti.kz.
Недавно назначенный тренер по вратарям ФК "Актобе" украинский специалист Олег Шевченко высказал свое мнение относительно позиции номер один, передают Vesti.kz.
"Красно-белые" сделали ставку на Андрея Влада, вратаря сборной Румынии.
"Начиная с ноября мы тщательно просмотрели порядка 15 вратарей - казахстанских и зарубежных. В итоге остановили свой выбор на румынском голкипере Андрее Владе. Чем он нас привлек? Это, безусловно, квалифицированный игрок, с серьезным потенциалом. Влад быстрый, обладает прекрасной реакцией и резкостью. Демонстрирует хорошие технико-тактические действия как при игре на линии, так и на выходах. Смело принимает решения в игровых ситуациях. В 25 лет имеет солидный опыт на международной арене. Считаю, что это может стать очень удачным трансфером для ФК "Актобе". Влад имеет все шансы стать одним из лучших голкиперов КПЛ-2025. Его уровень полностью соответствует амбициям такого большого клуба, как "Актобе", в борьбе за чемпионский титул и выход в группу еврокубков, - приводит слова Шевченко телеграм-канал Серый CARDINAL.
Отмечается, что "Актобе" удалось увести Влада буквально из-под носа румынского "Петролула", который возглавляет Виорел Молдован. Клуб уже объявил о подписании контракта, однако в последний момент вратарь выбрал вариант с "Актобе".
Влад также выступал за румынские "Стяуа" и "Университатя" (Крайова). С 2021 года начал вызываться в сборную своей страны.
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