"Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба

Недавно назначенный тренер по вратарям ФК "Актобе" украинский специалист Олег Шевченко высказал свое мнение относительно позиции номер один, передают Vesti.kz.

"Красно-белые" сделали ставку на Андрея Влада, вратаря сборной Румынии.

"Начиная с ноября мы тщательно просмотрели порядка 15 вратарей - казахстанских и зарубежных. В итоге остановили свой выбор на румынском голкипере Андрее Владе. Чем он нас привлек? Это, безусловно, квалифицированный игрок, с серьезным потенциалом. Влад быстрый, обладает прекрасной реакцией и резкостью. Демонстрирует хорошие технико-тактические действия как при игре на линии, так и на выходах. Смело принимает решения в игровых ситуациях. В 25 лет имеет солидный опыт на международной арене. Считаю, что это может стать очень удачным трансфером для ФК "Актобе". Влад имеет все шансы стать одним из лучших голкиперов КПЛ-2025. Его уровень полностью соответствует амбициям такого большого клуба, как "Актобе", в борьбе за чемпионский титул и выход в группу еврокубков, - приводит слова Шевченко телеграм-канал Серый CARDINAL.

Отмечается, что "Актобе" удалось увести Влада буквально из-под носа румынского "Петролула", который возглавляет Виорел Молдован. Клуб уже объявил о подписании контракта, однако в последний момент вратарь выбрал вариант с "Актобе".

Влад также выступал за румынские "Стяуа" и "Университатя" (Крайова). С 2021 года начал вызываться в сборную своей страны.