Узбекский футболист узнал последствия перехода в "Манчестер Сити"

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не попал в заявку "Ланса" на матч чемпионата Франции по футболу против "Гавра", передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 12 января, в Гавре на стадионе "Стад Осеан" и начнется в 19:00 по времени Астаны.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #HACRCL 🔴🟡



Will Still a convoqué 2⃣1⃣ joueurs pour le déplacement au @HAC_Foot, demain, en @Ligue1.



➡️ Première apparition dans le groupe pour le défenseur #MadeInGaillette Oscar Lenne et l'attaquant Goduine Koyalipou.#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) January 11, 2025

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Хусанов перейдет ви подпишет контракт с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В 2022-м стал игроком белорусского клуба "Энергетик-БГУ", откуда в 2023-м перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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