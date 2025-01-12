Узбекский футболист узнал последствия перехода в "Манчестер Сити"
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не попал в заявку "Ланса" на матч чемпионата Франции по футболу против "Гавра", передают Vesti.kz.
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не попал в заявку "Ланса" на матч чемпионата Франции по футболу против "Гавра", передают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 12 января, в Гавре на стадионе "Стад Осеан" и начнется в 19:00 по времени Астаны.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Хусанов перейдет в "Манчестер Сити" и подпишет контракт с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #HACRCL 🔴🟡— Racing Club de Lens (@RCLens) January 11, 2025
Will Still a convoqué 2⃣1⃣ joueurs pour le déplacement au @HAC_Foot, demain, en @Ligue1.
➡️ Première apparition dans le groupe pour le défenseur #MadeInGaillette Oscar Lenne et l'attaquant Goduine Koyalipou.#FiersDEtreLensois
20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В 2022-м стал игроком белорусского клуба "Энергетик-БГУ", откуда в 2023-м перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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