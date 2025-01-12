Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 17:46
 

"Манчестер Сити" поборется с "Ливерпулем" за полузащитника "Реала"

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" поборется с "Ливерпулем" за полузащитника "Реала" ©x.com/realmadrid

"Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского "Реала" Орельену Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского "Реала" Орельену Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

По данным Football Insider, "горожане" готовы вступить в борьбу с "Ливерпулем" за 24-летнего француза. Однако руководство "Реала" не планирует расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

В "Сити" рассматривают Тчуамени как усиление центра поля, особенно на случай возможных травм Родри.

В текущем сезоне Тчуамени провел 22 матча за "сливочных", но пока не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

Манчестер Сити Реал Мадрид Ливерпуль Футбольные трансферы Футбол

Реклама

Живи спортом!