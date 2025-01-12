Лидер "Манчестер Сити" решил уйти на фоне трансфера узбекского футболиста

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер попросил разрешения у главного тренера Хосепа Гвардиолы покинуть клуб, у него уже есть новый вариант продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, Уокер был близок к тому, чтобы уйти из "Сити" в "Баварию" летом 2023 года, но тогда Гвардиола убедил его остаться в Манчестере во время частного ужина. В итоге он подписал новый трехлетний контракт.

Однако 34-летний игрок, который провел трудный сезон и столкнулся с личными проблемами за пределами поля, теперь решил уйти, и "Милан" надеется заключить сделку с ним на следующей неделе.

Уокер перешел в "Сити" из "Астон Виллы" в 2017 году. Также в карьере защитника сборной Англии были "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и "Нортгемптон Таун".