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Лидер "Манчестер Сити" решил уйти на фоне трансфера узбекского футболиста

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Лидер "Манчестер Сити" решил уйти на фоне трансфера узбекского футболиста ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер попросил разрешения у главного тренера Хосепа Гвардиолы покинуть клуб, у него уже есть новый вариант продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

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Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уокер попросил разрешения у главного тренера Хосепа Гвардиолы покинуть клуб, у него уже есть новый вариант продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, Уокер был близок к тому, чтобы уйти из "Сити" в "Баварию" летом 2023 года, но тогда Гвардиола убедил его остаться в Манчестере во время частного ужина. В итоге он подписал новый трехлетний контракт.

Однако 34-летний игрок, который провел трудный сезон и столкнулся с личными проблемами за пределами поля, теперь решил уйти, и "Милан" надеется заключить сделку с ним на следующей неделе.

Уокер перешел в "Сити" из "Астон Виллы" в 2017 году. Также в карьере защитника сборной Англии были "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур" и "Нортгемптон Таун".


Ранее стало известно, что "Сити" подпишет контракт с защитником сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодиром Хусановым. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы, а контракт после медицинского обследования будет подписан до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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