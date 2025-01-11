Первый узбек в АПЛ! Объявлено о переходе защитника в "Манчестер Сити"
Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо объявил о трансфере 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" в "Манчестер Сити". В скором времени игрок пройдет медобследование, передают Vesti.kz.
Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо объявил о трансфере 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" в "Манчестер Сити". В скором времени игрок пройдет медобследование, передают Vesti.kz.
По сообщениям Романо - сделка уже состоялась, остались лишь маленькие детали.
"Абдукодир Хусанов в "Манчестер Сити", вот так! Сделка заключена на сумму 40 миллионов евро плюс дополнительные расходы. "Ланс" принял предложение и одобрил медобследование, которое пройдет в ближайшие дни. Контракт до июня 2029 года плюс опция продления еще на сезон.
Хусанов станет первым узбекским игроком, выступающим в АПЛ. "Манчестер Сити" начал переговоры с "Лансом" в конце декабря... и сегодня сделка состоялась.
Следующий шаг клуба: медобследование Хусанова в качестве нового центрального защитника, дело сделано", - пишет Романо в своем X-аккаунте.
Отметим, что Хусанов играл за "Ланс" с лета 2023 года. До этого он выступал за "Энергетик-БГУ" в Беларуси и "Бунедкор" в Узбекистане. На его счету 18 матчей за национальную сборную своей страны.
🚨🔵 Abdukodir Khusanov to Man City, here we go! Deal in place for €40m fixed fee plus add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025
RC Lens accept proposal and approve medical tests to take place next days.
Contract until June 2029 plus option for further season.
✅ Exclusive story from December, confirmed. pic.twitter.com/HynpB8Szar
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