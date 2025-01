Первый узбек в АПЛ! Объявлено о переходе защитника в "Манчестер Сити"

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо объявил о трансфере 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" в "Манчестер Сити". В скором времени игрок пройдет медобследование, передают Vesti.kz.

По сообщениям Романо - сделка уже состоялась, остались лишь маленькие детали.

🚨🔵 Abdukodir Khusanov to Man City, here we go! Deal in place for €40m fixed fee plus add-ons.



RC Lens accept proposal and approve medical tests to take place next days.



Contract until June 2029 plus option for further season.



✅ Exclusive story from December, confirmed. pic.twitter.com/HynpB8Szar