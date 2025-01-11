"Жетысу" сыграет с лидером европейского чемпионата

Талдыкорганский "Жетысу" опубликовал список соперников по январским спаррингам на сборах в Турции. Пока анонсировано четыре встречи, сообщают Vesti.kz.

Так, семиреченцы сыграют с лидером чемпионата Косова - "Дритой" (18 января), а затем встретятся с "Единством" из высшего дивизиона чемпионата Сербии (19 января).

25 января команда сыграет с клубом второго дивизиона Румынии "Волунтари", а 26 числа их ждет товарищеский матч с другой командой из Косова - "Лапи".

Напомним, что в декабре стало известно о приходена пост главного тренера "Жетысу".

Несколько дней назад с командой произошел инцидент - самолет, на котором они летели на сборы в Турцию, был вынужденно посажен в Актау.