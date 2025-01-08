В клубе КПЛ раскрыли подробности аварийной посадки самолета в Актау

Главный тренер "Жетысу" Самат Смаков прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой в аэропорту Актау, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Ранее самолет Airbus A321, на котором летел футбольный клуб "Жетысу", был вынужден совершить аварийную посадку. Он выполнял рейс по маршруту Алматы - Анталия, который был прерван по технической причине.

"Мы уже летели над Узбекистаном или Туркменистаном как пилот объявил, что самолет по техническим причинам совершит посадку в Актау. Сразу отмечу профессионализм всего экипажа и бортпроводников. Никакой паники не было, мы даже не заметили как мягко приземлились. Нас обеспечили жильем, правда, в разных местах и питанием. Завтра утром должны вылететь в Анталью, думаю, долетим до Турции, где начинаем сборы. Спасибо всем кто переживал за нас, с нами все в порядке", - сказал Смаков.