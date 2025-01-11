В Турции сообщили хорошую новость для казахстанцев

Сегодня, 11 января, состоится матч турецкого чемпионата между "Бешикташем" и "Бодрумспором". По прогнозу сайта NTV Spor, казахстанец Бахтиер Зайнутдинов выйдет в старте у хозяев, сообщают Vesti.kz.

Автор считает, что с первых минут у стамбульцев на поле появятся Мерт Гюнок, Онур Булут, Бахтиер Зайнутдинов, Феликс Одуохай, Артюр Масуаку, Салих Учан, Жедсон Фернандеш, Эрнест Мучи, Рафа Силва, Семих Кылычсой и Чиро Иммобиле.

Напомним, что игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени. О прямой трансляции читайте здесь:

Прямая трансляция матча Зайнутдинова в чемпионате Турции