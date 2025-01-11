Вернется в "Барселону"? Стали известны грандиозные планы Месси перед ЧМ-2026

Лионель Месси намерен продлить свой контракт с американским "Интер Майами". При этом он хочет включить туда особенный пункт, сообщают Vesti.kz.

По данным Football-Espana, контракт Месси с клубом действует до конца 2025 года. Аргентинец желает продлить его еще на год, до конца 2026-го. Целью Лео является выступление на ЧМ-2026 в составе национальной сборной.

Сообщается, что в контракте будет пункт, который позволит Месси отправиться в аренду в европейский клуб в межсезонье МЛС, которое будет с конца 2025-го и первые месяцы 2026 года. Аренда позволит футболисту оставаться в форме за несколько месяцев до ЧМ. Одним из вариантов в таком случае будет краткосрочное возвращение в "Барселону".

Отметим, что 37-летний Месси играет за "Интер Майами" с лета 2023 года. С 2000 по 2021 годы он был в системе "Барселоны", после чего провел два сезона за французский ПСЖ.