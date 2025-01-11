Желавший играть за сборную Казахстана россиянин перешел в клуб из Кыргызстана

Российский вингер Евгений Козлов стал новым футболистом "Нефтчи" из чемпионата Кыргызстана. Вторую половину прошлого года 29-летний игрок провел в карагандинском "Шахтере", передают Vesti.kz.

"Нефтчи" объявляет о подписании трудового соглашения с Евгением Козловым. Новый игрок играет на позиции вингера. 29-летний российский футболист ранее играл в клубах России, Индии, Казахстана и Латвии. Мы уверены, что Евгений станет важной частью нашего коллектива и внесет значительный вклад в развитие команды", - говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Во второй половине сезона-2024 Козлов провел 14 матчей за "Шахтер", в которых отметился два гола. Ему не удалось спасти команду от вылета из

В чемпионате Казахстана он также играл за "Акжайык", "Кызыл-Жар" и "Атырау". В январе прошлого года он изъявил желание получить казахстанское гражданство и играть за национальную сборную.