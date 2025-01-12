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Фанатам "Елимая" сообщили плохую новость

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Фанатам "Елимая" сообщили плохую новость ©ФК "Кызылжар"

Новичок "Елимая" Евгений Березкин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода, передают Vesti.kz со ссылкой "Бомбардир".

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Новичок "Елимая" Евгений Березкин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода, передают Vesti.kz со ссылкой "Бомбардир".

Отмечается, что теперь клубу из Семея предстоит найти ему замену.

"Елимай" объявил о подписании Березкина 31 декабря. Предыдущие два сезона белорусский полузащитник провел в петропавловском "Кызылжаре".

На родине Березкин играл за "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ, "Нафтан", "Витебск", за границей - за латвийскую "Лиепаю".

С БАТЭ выигрывал чемпионат Беларуси (2017, 2018), Суперкубок (2017) и Кубок страны (2020). Участник групповых турниров Лиги Европы сезонов-2017/18, 2018/19 в составе борисовского клуба.

В свое время привлекался в сборную Беларуси, а также защищал цвета национальных команд до 19 и 21 года.

Ранее сообщалось, что "Елимай" купил легионера за 80 миллионов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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