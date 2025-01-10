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КПЛ
Вчера 22:57
 

Казахстанский клуб купил защитника за 80 миллионов

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Казахстанский клуб купил защитника за 80 миллионов ©instagram.com/calasann_/

"Елимай" из Семея усилил свой состав сербским защитником Неманьей Чаласаном, передают Vesti.kz

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"Елимай" из Семея усилил свой состав сербским защитником Неманьей Чаласаном, передают Vesti.kz

По информации источника, казахстанский клуб заплатил "Спартаку" из Суботицы 150 тысяч евро (около 81 миллиона тенге).

Согласно данным Transfermarkt, контракт с игроком подписан до 31 декабря 2025 года.

В его карьере также были сербские "Бачка 1901", "Чукарички", португальские "Лейшоэш" и "Шавеш".

Привлекался в сборную Сербии, а также за национальные команды своей страны до 20 и 21 года.

В чемпионате Сербии сезона-2024/25 провел за "Спартак" 16 матчей и отдал одну голевую передачу.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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