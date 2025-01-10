Казахстанский клуб купил защитника за 80 миллионов
"Елимай" из Семея усилил свой состав сербским защитником Неманьей Чаласаном, передают Vesti.kz.
"Елимай" из Семея усилил свой состав сербским защитником Неманьей Чаласаном, передают Vesti.kz.
По информации источника, казахстанский клуб заплатил "Спартаку" из Суботицы 150 тысяч евро (около 81 миллиона тенге).
Согласно данным Transfermarkt, контракт с игроком подписан до 31 декабря 2025 года.
В его карьере также были сербские "Бачка 1901", "Чукарички", португальские "Лейшоэш" и "Шавеш".
Привлекался в сборную Сербии, а также за национальные команды своей страны до 20 и 21 года.
В чемпионате Сербии сезона-2024/25 провел за "Спартак" 16 матчей и отдал одну голевую передачу.
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