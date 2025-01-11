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Триллером в пять голов завершился матч "Боруссия" - "Байер"

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Триллером в пять голов завершился матч "Боруссия" - "Байер" ©ФК "Байер"

Богатым на события получился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и леверкузенским "Байером". На двоих команды забили пять мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Богатым на события получился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и леверкузенским "Байером". На двоих команды забили пять мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась победой гостей из "Байера" со счетом 3:2. Уже на первой минуте действующие чемпионы вышли вперед - забил Натан Телла (0:1), а на восьмой Патрик Шик удвоил преимущество команды Хаби Алонсо (0:2).

На 12-й минуте хозяева отыграли один мяч благодаря усилиям Джейми Байноу-Гиттенса (1:2), но на 19-й Шик вновь установил разницу в два гола в пользу "Байера"(1:3).

На 79-й минуте форвард шмелей Серу Гирасси реализовал пенальти и сократил отставание "Боруссии" до минимума (2:3). Однако на большее подопечных Нури Шахина не хватило.

Теперь у "Байера" 35 очков в зачете и вторая строчка. Они уступают "Баварии" (36), у которой есть матч в запасе. Команда Алонсо выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах, а суммарная беспроигрышная серия достига 11 игр.

Что касается "Боруссии", то прошлогодние финалисты Лиги чемпионов находятся лишь на шестом месте с 25 баллами в активе.

Футбол Германия Бундеслига Боруссия Дортмунд Байер Бавария

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