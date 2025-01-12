В Казахстане приняли решение по хорватскому футболисту

Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе хорватского защитника Марина Беланчича в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

В прошлом сезоне Марин принял участие в 28 матчах столичной команды, забил три гола и отдал две голевые передачи.

До перехода в "Женис" в феврале 2024-го Беланчич играл за хорватские клубы "Цибалия", "Хрватски Драговоляц", "Опатия", "Ульяник" и итальянскую команду "Марина-ди-Рагуза".

"Женис" занял десятое место в КПЛ-2024.

В межсезонье астанчане назначили на должность ассистента главного тренера Пиралы Алиева. Также они подписали защитника сборной Казахстана Асхата Балтабекова.

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