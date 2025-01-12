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В Казахстане приняли решение по хорватскому футболисту

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В Казахстане приняли решение по хорватскому футболисту ©ФК "Женис"

Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе хорватского защитника Марина Беланчича в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе хорватского защитника Марина Беланчича в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

В прошлом сезоне Марин принял участие в 28 матчах столичной команды, забил три гола и отдал две голевые передачи.

До перехода в "Женис" в феврале 2024-го Беланчич играл за хорватские клубы "Цибалия", "Хрватски Драговоляц", "Опатия", "Ульяник" и итальянскую команду "Марина-ди-Рагуза".

"Женис" занял десятое место в КПЛ-2024. 

В межсезонье астанчане назначили на должность ассистента главного тренера Пиралы Алиева. Также они подписали защитника сборной Казахстана Асхата Балтабекова.

За трансферами всех клубов КПЛ следите по этой ссылке.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Женис ФК Футбол Футбольные трансферы

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