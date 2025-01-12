"Актобе" гарантировал себе подушку безопасности в еврокубках

Футбольный клуб "Актобе" в этом сезоне выступит в Лиге Европы, а также гарантировал себе подушку безопасности, передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, казахстанский клуб стартует с первого квалифицированного раунда, где ему будет противостоять один из крепких клубов Восточной Европы или Скандинавии.

"Однако плюс этого турнира в том, что даже в случае поражения, команда спускается во второй отборочный раунд Лиги конференций, а не вылетает из еврокубков. Так называемая подушка безопасности. Такую опцию дает победа в Кубке Казахстана по футболу-2024, которая теперь ценна вдвойне. Ну и отдельное спасибо надо сказать ФК "Астана", чьи выходы в группу ЛК позволяли нашей стране удерживать позиции в таблице коэффициентов УЕФА", - пишет источник.

Напомним, "Актобе" занял третье место в КПЛ-2024. В межсезонье состав "красно-белых" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий и эквадорский легионер Хосе Франсиско Севальос Энрикес.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

"Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба