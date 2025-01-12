Идрис Умаев присоединился к клубу КПЛ

Российский форвард "Актобе" Идрис Умаев присоединился к клубу на сборах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC AKTOBE | ФК АКТОБЕ (@fcaktobe_official) .

Ранее сообщалось, что Умаев покинет клуб. Позже стало известно, что уроженец России, принявший решение выступать за сборную Казахстана, намерен присоединится к "Актобе" на сборах.

В прошлом году сообщалось, что Умаева могут натурализовать в интересах сборной Казахстана.

25-летний Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский "Шахтер". В его карьере также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

Сыграл восемь матчей за сборную России до 20 лет.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.