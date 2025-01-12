Идрис Умаев присоединился к клубу КПЛ
Российский форвард "Актобе" Идрис Умаев присоединился к клубу на сборах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Российский форвард "Актобе" Идрис Умаев присоединился к клубу на сборах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на . Ранее сообщалось, что Умаев покинет клуб. Позже стало известно, что уроженец России, принявший решение выступать за сборную Казахстана, намерен присоединится к "Актобе" на сборах. В прошлом году сообщалось, что Умаева могут натурализовать в интересах сборной Казахстана. Сыграл восемь матчей за сборную России до 20 лет. В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
25-летний Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский "Шахтер". В его карьере также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".
Российский форвард "Актобе" Идрис Умаев присоединился к клубу на сборах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на .
Ранее сообщалось, что Умаев покинет клуб. Позже стало известно, что уроженец России, принявший решение выступать за сборную Казахстана, намерен присоединится к "Актобе" на сборах.
В прошлом году сообщалось, что Умаева могут натурализовать в интересах сборной Казахстана.
Сыграл восемь матчей за сборную России до 20 лет.
В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
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