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Вчера 19:32
 

Сборная Казахстана получит нового форварда? Стали известны детали получения гражданства

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Сборная Казахстана получит нового форварда? Стали известны детали получения гражданства ©КФФ

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев летит на сборы с клубом. Об этом футболист подтвердил в телефонном разговоре с телеграм-каналом Серый CARDINAL, передают Vesti.kz.

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Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев летит на сборы с клубом. Об этом футболист подтвердил в телефонном разговоре с телеграм-каналом Серый CARDINAL, передают Vesti.kz.

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Что касается получения казахстанского гражданства, то Идрис надеется на то, что в течение двух-трех месяцев вопрос решится в положительную сторону.

Ранее сообщалось, что Умаев хочет выступать за сборную Казахстана и сообщил об этом ее бывшему главному тренеру Магомеду Адиеву, которого впоследствии сменил другой российский специалист Станислав Черчесов.

Идрис Умаев

©ФК "Актобе" 

25-летний Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский "Шахтер". В его карьере также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

Сыграл восемь матчей за сборную России до 20 лет.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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