"Барселона" готовится к трансферу и выбирает между двумя звездами

"Барселона" собралась усилиться в зимнее трансферное окно, а спортивный директор каталонского клуба Деку выбирает между двумя звездами, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "сине-гранатовые" присматриваются к двум форвардам - представителю "Милана" и сборной Португалии Рафаэлю Леао и нападающему "Спортинга" и сборной Швеции Виктору Дьекерешу. Оба игрока подходят под профиль, который ищет главный тренер Ханс-Дитер Флик, но нужно выбрать одного из них.

Леао продолжает оставаться одним из самых желанных игроков для Деку. Вингер ярко проявил себя в последние сезоны и считается одним из самых перспективных игроков в Европе. Его скорость, дриблинг и способность создавать разницу делают его роскошным приобретением для любой топ-команды, и "Барселона" не исключение.

Однако цена Леао - одно из серьезных препятствий, которое предстоит преодолеть "Барселоне". Милан", испытывающий финансовые трудности, не желает продавать своего звездного игрока менее чем за 80 миллионов евро, что является высокой суммой для каталонцев. Кроме того, у Леао контракт до 2028 года, что еще больше усложняет переговоры. Хотя "Барселона" имеет возможность осуществить эту сделку, ей еще предстоит определить, кто из игроков может уйти, чтобы высвободить средства.

С другой стороны, Дьекереш - вариант, который может быть более доступным для "Барселоны" с экономической точки зрения. Однако проблема с ним заключается в ситуации, сложившейся в "Барселоне" с Робертом Левандовски.

Поляк сейчас находится не в лучшей форме, но он продолжает оставаться бесспорным нападающим стартового состава. Это ставит под вопрос приобретение еще одного форварда топ-уровня, так как Флик предпочитает сосредоточиться на укреплении других, более актуальных позиций. Если Левандовски останется лидером атаки, то замена на Дьекереша может стать более рискованной операцией, так как швед не смирится с ролью запасного игрока.

"Барселоне" предстоит принять непростое решение о том, кто из этих двух звезд лучше всего впишется в ее проект в 2025 году.