В России сделали заявление о переходе Алипа в европейский гранд

Журналист российского "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, а также вспомнил слухи про казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа, которого сватали в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

"Когда читаешь такие новости, давние слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Алипу уже кажутся менее дикими. Там хотя бы речь о сформировавшемся защитнике с кучей лет на взрослом уровне и гранде в многолетнем кризисе, а тут — 20-летний узбек, который полтора года назад играл в Белоруссии, и "Манчестер Сити". 50 миллионов евро.

До сих пор сложно поверить, что этот парень будет конкурировать с Диашем, Стоунсом, Гвардиолом и Аканджи, но такова новая реальность.

И как же жаль "Энергетик-БГУ", который летом 2023 продал Хусанова "Лансу" за несчастные 100 тысяч.

Надеюсь, "Зенит" так не продешевит с Алипом, когда "МЮ" пришлет оффер", - пишет он в своем телеграм-канале.