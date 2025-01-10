В России сделали заявление о переходе Алипа в европейский гранд
Журналист российского "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, а также вспомнил слухи про казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа, которого сватали в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.
Журналист российского "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к защитнику французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, а также вспомнил слухи про казахстанского защитника "Зенита" Нуралы Алипа, которого сватали в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.
"Когда читаешь такие новости, давние слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Алипу уже кажутся менее дикими. Там хотя бы речь о сформировавшемся защитнике с кучей лет на взрослом уровне и гранде в многолетнем кризисе, а тут — 20-летний узбек, который полтора года назад играл в Белоруссии, и "Манчестер Сити". 50 миллионов евро.
До сих пор сложно поверить, что этот парень будет конкурировать с Диашем, Стоунсом, Гвардиолом и Аканджи, но такова новая реальность.
И как же жаль "Энергетик-БГУ", который летом 2023 продал Хусанова "Лансу" за несчастные 100 тысяч.
Надеюсь, "Зенит" так не продешевит с Алипом, когда "МЮ" пришлет оффер", - пишет он в своем телеграм-канале.
Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Летом продлил контракт с петербуржцами до 30 июня 2028 года.
Ранее председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев заявил, что к Алипу есть также интерес со стороны "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермена".
Что касается Хусанова, то СМИ писали, что переход Хусанова в "Манчестер Сити" одобрен главным тренером Хосепом Гвардиолой, а футболист уже договорился с "горожанами" о контракте.
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