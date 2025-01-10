"Барселона" включилась в борьбу за звездного нападающего
"Барселона" включилась в гонку за форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда, передают Vesti.kz.
"Барселона" включилась в гонку за форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда, передают Vesti.kz.
По информации журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб приложит все усилия, чтобы арендовать игрока до конца сезона.
Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку использует дни, проведенные в Саудовской Аравии, чтобы изучить возможность осуществления этой сделки.
Рэшфорд при новом главном тренере португальце Рубене Амориме не проходит в состав "Манчестер Юнайтед", с которым у него действует контракт до 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
27-летний Рэшфорд - воспитанник "Манчестер Юнайтед". С 2016 года вызывается в сборную своей страны.
В нынешнем сезоне АПЛ провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.
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