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Российский форвард Идрис Умаев покинет "Актобе". Известны подробности

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Российский форвард Идрис Умаев покинет "Актобе". Известны подробности ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на сборы с командой в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на сборы с командой в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт 25-летнего россиянина с "красно-белыми" завершился и не будет продлен, несмотря на то, что в конце прошлого года стороны договорились о подписании нового соглашения.

"Команда уже скоро начнет сборы, а у Идриса до сих пор неопределенность - останется он в "Актобе" или же нет. До этого момента в знак уважения к клубу и болельщикам футболист не рассматривал варианты от других клубов. Однако на текущий момент возобновлено рассмотрение иных предложений", – сообщил корреспонденту Vesti.kz представитель Идриса Умаева.

В минувшем сезоне на счету нападающего шесть голов и пять ассистов. Также он забил один гол в квалификации Лиги конференций.

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