Путинцева стартовала с разгрома на турнире в Аделаиде

25-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В первом круге она обыграла хорватку Донну Векич (№19) со счетом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минут. За это время казахстанка сделала четыре эйса и совершила две двойные ошибки, в то время как хорватка выполнила три подачи навылет при шести двойных ошибках.

Taken out the air 💨 #AdelaideTennis pic.twitter.com/Wzq5EWIXQu

That next round feeling 🤗



Yulia Putintseva is into the second round after defeating Vekic 6-2, 6-3!#AdelaideTennis pic.twitter.com/DLCtXSoxaV