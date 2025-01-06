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Франция
Вчера 07:08
 

Гол на 92-й минуте решил судьбу матча ПСЖ за Суперкубок Франции

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Гол на 92-й минуте решил судьбу матча ПСЖ за Суперкубок Франции ©x.com/PSG_English

Футболисты "Пари Сен-Жермена" одержали минимальную победу над "Монако" в Суперкубке Франции, передают Vesti.kz.

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Футболисты "Пари Сен-Жермена" одержали минимальную победу над "Монако" в Суперкубке Франции, передают Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся в Дохе на "Стадионе 974", завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 90+2-й минуте забил Усман Дембеле.

Стоит отметить закономерность победы парижан. Подопечные Луиса Энрике больше владели инициативой на поле, больше давили и в итоге вырвали победу в компенсированное время. Хотя игроки "Монако" остро огрызались и также имели возможности для взятия ворот, но в этот раз удача была не на их стороне.

Всего ПСЖ выигрывал этот почетный трофей 13 раз и является рекордсменом турнира по количеству побед.

ПСЖ Монако ФК Футбол

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