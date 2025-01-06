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Вчера 08:55
 

Еркебулан Сейдахмет опубликовал прощальный пост

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Еркебулан Сейдахмет опубликовал прощальный пост ©ФК "Кайрат"

Казахстанский полузащитник Еркебулан Сейдахмет посредством соцсетей попрощался с "Кайратом" и фанатами алматинского клуба, передают Vesti.kz.

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Казахстанский полузащитник Еркебулан Сейдахмет посредством соцсетей попрощался с "Кайратом" и фанатами алматинского клуба, передают Vesti.kz.

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Сообщалось, что 24-летний футболист не стал продлевать контракт с действующими чемпионами Казахстана и в данный момент находится в поисках нового клуба.

"Любимый футбольный клуб "Кайрат"! Уважаемые болельщики!

Сегодня для меня особенный и волнительный момент. Пришло время прощаться с футбольным клубом, который поддерживал меня 5 лет, сопровождал, разделял мои триумфы и испытания.

Во-первых, хочу поблагодарить мою команду за то, что поверила в меня, приняла меня и старалась побеждать вместе. Мы провели столько памятных моментов вместе, и мне повезло пройти этот путь вместе.

Особая благодарность руководству клуба и всему персоналу. Ребята, вы всегда поддерживали меня и помогали поддерживать командный дух. Также отдельное спасибо нашим фанатам. Ваша поддержка всегда движет нашу команду вперед, делая наши усилия сильнее каждую игру. Ваша любовь всегда чувствовалась.

"Кайрат" навсегда останется в моем сердце. В моем только что начавшемся пути ваша поддержка и добрые слова будут вести меня вперед.

Спасибо большое всем! С уважением, Еркебулан Сейдахмет!", - написал он на своей странице в Instagram.


Ранее появилась информация о новом клубе Сейдахмета.

В "Кайрате" он провел 107 матчей, забил восемь голов и отдал десять голевых передач, выиграв с клубом чемпионат и Кубок Казахстана.

В его карьере также были талдыкорганский "Жетысу", "Тараз", болгарский "Левски" и российская "Уфа".

Ушел из "Кайрата" после лучшего сезона: что теперь ждет Сейдахмета и почему это не Европа?

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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