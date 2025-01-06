Еркебулан Сейдахмет опубликовал прощальный пост
Казахстанский полузащитник Еркебулан Сейдахмет посредством соцсетей попрощался с "Кайратом" и фанатами алматинского клуба, передают Vesti.kz.
Казахстанский полузащитник Еркебулан Сейдахмет посредством соцсетей попрощался с "Кайратом" и фанатами алматинского клуба, передают Vesti.kz.
Сообщалось, что 24-летний футболист не стал продлевать контракт с действующими чемпионами Казахстана и в данный момент находится в поисках нового клуба.
"Любимый футбольный клуб "Кайрат"! Уважаемые болельщики!
Сегодня для меня особенный и волнительный момент. Пришло время прощаться с футбольным клубом, который поддерживал меня 5 лет, сопровождал, разделял мои триумфы и испытания.
Во-первых, хочу поблагодарить мою команду за то, что поверила в меня, приняла меня и старалась побеждать вместе. Мы провели столько памятных моментов вместе, и мне повезло пройти этот путь вместе.
Особая благодарность руководству клуба и всему персоналу. Ребята, вы всегда поддерживали меня и помогали поддерживать командный дух. Также отдельное спасибо нашим фанатам. Ваша поддержка всегда движет нашу команду вперед, делая наши усилия сильнее каждую игру. Ваша любовь всегда чувствовалась.
"Кайрат" навсегда останется в моем сердце. В моем только что начавшемся пути ваша поддержка и добрые слова будут вести меня вперед.
Спасибо большое всем! С уважением, Еркебулан Сейдахмет!", - написал он на своей странице в Instagram.
Ранее появилась информация о новом клубе Сейдахмета.
В "Кайрате" он провел 107 матчей, забил восемь голов и отдал десять голевых передач, выиграв с клубом чемпионат и Кубок Казахстана.
В его карьере также были талдыкорганский "Жетысу", "Тараз", болгарский "Левски" и российская "Уфа".
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