"Кайрат" сделал заявление по Еркебулану Сейдахмету

Футбольный клуб "Кайрат" официально подтвердил уход 24-летнего полузащитника Еркебулана Сейдахмета в связи с завершением контракта, передают Vesti.kz.

Сейдахмет присоединился к "желто-черным" летом 2019 года. За пять сезонов в "Кайрате" провел 107 матчей, забил восемь голов и сделал десять результативных передач. Вместе с командой становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В свое время он играл за талдыкорганский "Жетысу", "Тараз", болгарский "Левски" и российскую "Уфу", а также привлекался в сборную Казахстана разных возрастов.

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