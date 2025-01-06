"Кайрат" сделал заявление по Еркебулану Сейдахмету
Футбольный клуб "Кайрат" официально подтвердил уход 24-летнего полузащитника Еркебулана Сейдахмета в связи с завершением контракта, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Кайрат" официально подтвердил уход 24-летнего полузащитника Еркебулана Сейдахмета в связи с завершением контракта, передают Vesti.kz.
Сейдахмет присоединился к "желто-черным" летом 2019 года. За пять сезонов в "Кайрате" провел 107 матчей, забил восемь голов и сделал десять результативных передач. Вместе с командой становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.
Ранее Сейдахмет опубликовал прощальный пост.
В свое время он играл за талдыкорганский "Жетысу", "Тараз", болгарский "Левски" и российскую "Уфу", а также привлекался в сборную Казахстана разных возрастов.
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