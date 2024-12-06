Ушел из "Кайрата" после лучшего сезона: что теперь ждет Сейдахмета и почему это не Европа?

Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет впервые за несколько лет сменит клубную прописку. Он не договорился с "Кайратом" о продлении контракта и в следующем году будет представлен в другом клубе.

Впервые о "Казахском Месси" заговорили в 2017 году, когда 16-летний Сейдахмет произвел на всех впечатление по играм за сборную Казахстана на Мемориале Гранаткина в России. После этого он даже прошел сборы со второй командой питерского "Зенита".

В рамках сборов он даже оформил покер за тайм, став самым результативным игроком команды на итальянском турнире среди юношеских команд. Корреспондент Vesti.kz решил узнать, кто из игроков той молодежки "Зенита" добился определенных успехов в карьере, а еще поразмышлял о том, как поменялся Сейдахмет за пять лет в "Кайрате".

В этом году 24-летний Сейдахмет впервые в карьере стал чемпионом Казахстана. Да, "Кайрат" был чемпионом и в 2020-м, но тогда футболист был отдан в аренду в "Жетысу" . Добившись серьезного успеха, Еркебулан будет рассматривать варианты продолжения карьеры уже в других клубах.

Причем в этом сезоне уроженец Тараза установил персональный рекорд результативности - в 25 матчах он выбил статистику 4+3, играя на правом фланге обороны.

Еркебулан Сейдахмет покинул "Кайрат"

Вспоминая начало его большой карьеры, хочется заострить внимание на том итальянском турнире Viareggio Cup. "Зенит" тогда не вышел из группы, хотя ни разу не проиграл (в одной из встреч было зафиксировано техническое поражение из-за нарушение регламента по части правил о заменах). Единственная победа была добыта над американским "Атлетик Юнион" (8:0), в ворота которого Еркебулан забил четыре гола за тайм.

Если взглянуть на состав "Зенита" на тот товарищеский турнир, то большая часть футболистов сине-бело-голубых так и не достигла высот в спорте. Сейдахмет тащил молодежку "Зенита", из состава которой только трое спустя семь лет будут представлены в российской премьер-лиге (РПЛ): латераль ЦСКА Данил Круговой, опорник "Химок" Кирилл Капленко и вратарь Никита Гойло, арендованный у "Зенита" махачкалинским "Динамо".

Один футболист представлен в КПЛ - это защитник "Елимая" Даниил Пенчиков. По одному игроку выступают в Суперлиге Узбекистана и втором дивизионе России, в третьем дивизионе России - четыре футболиста, в четвертом - еще двое. Три партнера Сейдахмета по молодежке "Зенита" выступают в Медиалиге, а еще столько же футболистов завершили карьеру.

Как видим, Сейдахмет точно вошел в число игроков, кто в итоге добился определенного успеха во взрослом футболе (вызывался в сборную, становился чемпионом, играл за топ-клуб Казахстана).

В "Зените" Сейдахмет в итоге не оказался, так как ему только исполнилось 17 лет, а питерцы могли подписать его, иностранца, только по достижению 18 лет. Но спустя год он отправился не в город на Неве, а в. Однако за год он провел только четыре игры за клуб из столицы Башкортостана. В 2019-м он был отдан в аренду в болгарский, но уже летом его выкупил "Кайрат" за 300 тысяч евро.

Еркебулан за эти годы столкнулся с неоправданными надеждами фанатов и изначально завышенным ожиданием от них, которые были связаны излишней эйфорией за малейшие успехи (то же прозвище "Казахский Месси"). Затем он не мог справиться с давлением, заиграть на своем уровне.

Перейдя в "Кайрат", перезапустить свою карьеру сразу же тоже не получилось. Как рассказывал игрок позже, во многом это было связано с первыми большими деньгами. По воспоминаниям футболиста, он стал получать порядка 15 тысяч долларов США в месяц, и эти деньги могли "вскружить ему голову".

Вторую половину 2020-го он провел в аренде в "Жетысу", а с 2021 года уже никуда из "Кайрата" не уходил. За эти четыре сезона в Алматы он провел 92 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Там он получил еврокубковый опыт, завоевал первые трофеи - Кубок Казахстана и КПЛ.

Сначала и в "Кайрате" все было негладко, но со временем, когда в Алматы стали больше внимания уделять молодым казахстанским футболистам, и у Еркебулана стало получаться. За последние годы он не только получил опыт и завоевал титулы, но и женился, создав свою семью (недавно стало известно, что пара ждет ребенка), сменил игровое амплуа, превратившись из атакующего игрока-вингера в более обороняющегося латераля/вингбэка.

Из минусов можно отметить, что он перестал вызываться в сборную, однако это произошло еще до его перехода в "Кайрат". Тут же нужно отметить, что в 2024-м, по своему уровню, он был наиболее близок к возвращению в сборную, но этого пока не произошло.

Через два месяца Сейдахмету исполнится 25 лет, и к молодым причислять его уже нельзя. Вряд ли ему удастся даже на половину реализовать тот потенциал, который был предписан ему футбольной общественностью, экспертами и болельщиками 6-7 лет назад. Возможно, его лучшие годы карьеры еще впереди, но о "Месси" точно стоит забыть.

С учетом того, что у Еркебулана уже был болезненный опыт отъезда за границу, не верится, что он решится поехать в европейский чемпионат. Даже с учетом того, что это вряд ли будет топ-клуб. Вероятнее всего, что Сейдахмет постарается заключить контракт с одним из крепких клубов КПЛ. Тем более, что скоро он ожидает появления на свет своего ребенка. И в этот момент он явно не захочет полностью менять привычный уклад жизни.

Что же касается "Кайрата", то в Алматы уже успели расстаться с рядом игроков. Этим решением клуб показал, что будет серьезно усиливать состав к новому сезону, а в следующем году чемпионам предстоит выступление в Лиге чемпионов. Поэтому, даже если Еркебулан и остался бы в стане черно-желтых, существовала бы большая вероятность проиграть конкуренцию и оказаться на скамейке запасных. А ему, только начавшему набирать обороты, это явно ни к чему.

Фото: ФК "Кайрат"©️