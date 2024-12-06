"Астана" оставила "Актобе" без замены Шацкому? Подробности

"Астана" не горит желанием расставаться со своим вратарем Мухаммеджаном Сейсеном. Это может испортить планы "Актобе", об этом сообщает Telegram-канал "Серый CARDINAL".

"По последней информации, перспективного голкипера, который уже практически договорился с "Актобе", не отпускает "Астана". Как разрешится этот вопрос, пока никто не знает. Не исключено, что договорятся, а возможно и нет", - пишет источник.

На прошлой неделе стало известно, что трансфер 25-летнего Сейсена в "Актобе" - практически решенный вопрос. Но главный тренер столичных Григорий Бабаян заявлял, что ничего не слышал о возможном уходе своего вратаря.

Сегодня стало известно, что вратарь красно-белых Игорь Шацкий покинул команду и вернулся в стан родного "Шахтера".

В этом сезоне Сейсен провел в составе сине-желтых пять матчей, в которых пропустил всего два мяча.