Роналду и Бензема устроили "перестрелку" в Саудовской Аравии

В матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" на своем поле принимал "Аль-Наср". Все завершилось минимальной победой хозяев, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Джидде, закончился со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 55-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Карима Бензема, но спустя две минуты Криштиану Роналду сравнял счет. Лишь на 89-й минуте "Аль-Иттихад" вырвал победу благодаря Стивену Бергвейну.

"Аль-Иттихад" продлил свою победную серию в официальных матчах до 11 игр кряду. Что касается "Аль-Насра", то команда проиграла во второй раз за неделю.

В чемпионате "Аль-Иттихад" сохранил лидерство, набрав 36 очков. У "Аль-Насра" 25 баллов и четвертая строчка. У 36-летнего Бензема и 39-летнего Роналду по 10 забитых голов в лиге, и по этому показателю они уступают лишь Александру Митровичу из "Аль-Хиляля" (12).

Отметим, что Бензема и Роналду провели девять совместных лет в составе мадридского "Реала" (2009-2018). Оба получали "Золотой мяч": Роналду становился обладателем главной индивидуальной награды в футболе пять раз, а Бензема - один.