Экс-тренер "Кайрата" вырвался в лидеры в Европе

Бывший тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский вырвался в лидеры таблицы чемпионата Кипра с "Арисом". В домашнем матче 13-го тура его подопечные дожали "Эносис", сообщают Vesti.kz.

Матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Ариса". На 53-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Александра Кокорина. Но на 61-й Бассала Самбу восстановил равенство на табло. И только на 94-й минуте Деннис Гостэд принес "Арису" победу.

Благодаря этому успеху "Арис" Шпилевского набрал 32 очка и вырвался в лидеры чемпионата. Правда, у "Пафоса" (31 балл) есть игра в запасе.

Напомним, что при белорусском тренере "Кайрат" завоевал чемпионство КПЛ-2020.