Вратарь сборной Казахстана вернулся в родной клуб

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вернулся в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.

"Горняки" оригинально объявили об этом на своей странице в соцсетях.

"По многочисленным просьбам наших «радиослушателей»сообщаем коротко и лаконично: Шац - наш, Шац - Дома! При правильном подходе, конструктивном диалоге и огромном желании, думаем многое Возможно!" - пишет пресс-служба "Шахтера".

Напомним, Шацкий является воспитанником карагандинского "Шахтера".

В предыдущем сезоне он защищал цвета "Актобе", выиграв с "красно-белыми" Кубок Казахстана.