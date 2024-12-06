Вратарь сборной Казахстана вернулся в родной клуб
©ФК "Актобе"
Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вернулся в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.
Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вернулся в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.
"Горняки" оригинально объявили об этом на своей странице в соцсетях.
"По многочисленным просьбам наших «радиослушателей»сообщаем коротко и лаконично:
Шац - наш, Шац - Дома!
При правильном подходе, конструктивном диалоге и огромном желании, думаем многое Возможно!" - пишет пресс-служба "Шахтера".
Напомним, Шацкий является воспитанником карагандинского "Шахтера".
В предыдущем сезоне он защищал цвета "Актобе", выиграв с "красно-белыми" Кубок Казахстана.
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