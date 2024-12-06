Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 11:00
 

Вратарь сборной Казахстана вернулся в родной клуб

  Комментарии

Поделиться
Вратарь сборной Казахстана вернулся в родной клуб ©ФК "Актобе"

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вернулся в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вернулся в карагандинский "Шахтер", сообщают Vesti.kz.

"Горняки" оригинально объявили об этом на своей странице в соцсетях.

"По многочисленным просьбам наших «радиослушателей»сообщаем коротко и лаконично:

Шац - наш, Шац - Дома!

При правильном подходе, конструктивном диалоге и огромном желании, думаем многое Возможно!" - пишет пресс-служба "Шахтера".


Напомним, Шацкий является воспитанником карагандинского "Шахтера".

В предыдущем сезоне он защищал цвета "Актобе", выиграв с "красно-белыми" Кубок Казахстана.

Сборная РК по футболу Шахтер ФК Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!