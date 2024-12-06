У Чеснокова было три предложения из Европы. Но он перейдет в "Астану"?

В этом году Ислам Чесноков стал лучшим бомбардиром КПЛ и закрепил за собой статус лидера "Тобола". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном будущем игрока и отвергнутых предложениях из Европы.

У вингера сборной Казахстана было два предложения от зарубежных клубов еще прошлой зимой - от венгерской "Кишварды" и турецкой "Касымпаши". В первом случае не устроил статус клуба, "Кишварда" шла внизу таблицы в чемпионате Венгрии и в итоге действительно вылетела. В случае с "Касымпашой" все упиралось в контракт - его условия не устроили игрока, и по информации нашего источника они и вправду были достаточно скромными и скажем так невыгодными, если проецировать карьеру на будущее.

Летом у Чеснокова снова было конкретное предложение - от словацкого клуба "ДАК 1904". На этот раз футболист был готов ехать, но сделку остановил "Тобол", не согласившись на сумму, которую были готовы выплатить словаки.

Но этот сезон и прошлый для Чеснокова отличаются одним важным фактором, если говорить о перспективе уехать в Европу. В 2024-м у Ислама все было гораздо менее ярко на международной арене. Он не забивал ни за сборную, ни за "Тобол" в еврокубках. Увы, зарубежным клубам по сути все равно, какую магию игрок устраивал в КПЛ. Прежде всего скауты и тренеры смотрят на международные турниры.

Именно поэтому отъезд казахстанца в другую лигу на данный момент выглядит менее реалистичным. Кроме того, есть и еще одно препятствие - действующий контракт с "Тоболом". Чесноков прошлой зимой решил подписаться с костанайцами сразу на два года. То есть, уйти бесплатно в ближайший год у него не получится.

Все это дает повод больше говорить о возможном переходе игрока в "Астану". Для Чеснокова это будет определенным повышением в рамках КПЛ, но в таком случае есть риск остановится в развитии и пребывать в зоне комфорта.

К сожалению, далеко не всем сборникам удается проявить себя в столице. Как показал этот сезон, стопроцентное место в основе там имеет лишь Ян Вороговский. А например, столь же яркий когда-то Эльхан Астанов по-прежнему не может реализовать себя в "Астане".

Так или иначе, ближайшее трансферное окно - важное время для Чеснокова. Очевидно, что ему необходимо сделать новый шаг в карьере, отъезд в Европу - оптимальный вариант, переезд в ту же "Астану" - решение, которое подвергнется внешней критики и не факт, что станет эффективным в спортивном плане.

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