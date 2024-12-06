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КПЛ
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У Чеснокова было три предложения из Европы. Но он перейдет в "Астану"?

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У Чеснокова было три предложения из Европы. Но он перейдет в "Астану"? ©ФК "Тобол"

В этом году Ислам Чесноков стал лучшим бомбардиром КПЛ и закрепил за собой статус лидера "Тобола". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном будущем игрока и отвергнутых предложениях из Европы. 

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В этом году Ислам Чесноков стал лучшим бомбардиром КПЛ и закрепил за собой статус лидера "Тобола". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном будущем игрока и отвергнутых предложениях из Европы. 

У вингера сборной Казахстана было два предложения от зарубежных клубов еще прошлой зимой - от венгерской "Кишварды" и турецкой "Касымпаши". В первом случае не устроил статус клуба, "Кишварда" шла внизу таблицы в чемпионате Венгрии и в итоге действительно вылетела. В случае с "Касымпашой" все упиралось в контракт - его условия не устроили игрока, и по информации нашего источника они и вправду были достаточно скромными и скажем так невыгодными, если проецировать карьеру на будущее. 

Летом у Чеснокова снова было конкретное предложение - от словацкого клуба "ДАК 1904". На этот раз футболист был готов ехать, но сделку остановил "Тобол", не согласившись на сумму, которую были готовы выплатить словаки. 

Но этот сезон и прошлый для Чеснокова отличаются одним важным фактором, если говорить о перспективе уехать в Европу. В 2024-м у Ислама все было гораздо менее ярко на международной арене. Он не забивал ни за сборную, ни за "Тобол" в еврокубках. Увы, зарубежным клубам по сути все равно, какую магию игрок устраивал в КПЛ. Прежде всего скауты и тренеры смотрят на международные турниры. 

Именно поэтому отъезд казахстанца в другую лигу на данный момент выглядит менее реалистичным. Кроме того, есть и еще одно препятствие - действующий контракт с "Тоболом". Чесноков прошлой зимой решил подписаться с костанайцами сразу на два года. То есть, уйти бесплатно в ближайший год у него не получится. 

Все это дает повод больше говорить о возможном переходе игрока в "Астану". Для Чеснокова это будет определенным повышением в рамках КПЛ, но в таком случае есть риск остановится в развитии и пребывать в зоне комфорта. 

К сожалению, далеко не всем сборникам удается проявить себя в столице. Как показал этот сезон, стопроцентное место в основе там имеет лишь Ян Вороговский. А например, столь же яркий когда-то Эльхан Астанов по-прежнему не может реализовать себя в "Астане". 

Так или иначе, ближайшее трансферное окно - важное время для Чеснокова. Очевидно, что ему необходимо сделать новый шаг в карьере, отъезд в Европу - оптимальный вариант, переезд в ту же "Астану" - решение, которое подвергнется внешней критики и не факт, что станет эффективным в спортивном плане. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол

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