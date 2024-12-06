"Спартак", "Локомотив" и другие? Когда Самородов уйдет в топ-клуб РПЛ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов быстро адаптировался в российской премьер-лиге и уже ярко проявляет себя в "Ахмате". Корреспондент Vesti.kz уверен, что игрок уже в следующем году способен пойти на повышение, если его нынешний клуб будет готов идти на переговоры.

Широко известно, что Самородовым еще до перехода в "Ахмат" интересовались многие клубы в РПЛ. За ним наблюдали в том числе московские "Локомотив" и "Спартак". А минувшим летом помимо "Ахмата" у Максима было также предложение от "Оренбурга".

Но топ-команды не рискнули подписывать молодого казахстанца. "Ахмат" купил Самородова и конечно тут большое влияние имел Магомед Адиев, который отлично знал игрока и понимал как использовать его сильные стороны. Адиева в "Ахмате" уже нет, но Самородов все равно доказал свою состоятельность, только уже при Сергее Ташуеве.

Сейчас у Максима два гола и две голевые передачи в 11 матчах РПЛ, плюс еще два гола в пяти матчах Кубка России. Он основная опция в атаке команды, при этом Ташуев сумел найти место как Самородову, так и талантливому местному воспитаннику Лечи Садулаеву, хотя оба предпочитают играть левого вингера.

Особенно продуктивен и ярок Самородов в последних матчах. Он забил невероятный гол "Крыльям Советов", а также отличился в играх с топ-клубами - "Зенитом" и "Динамо".

Все это говорит об одном - Самородов подтвердил свои качества на уровне РПЛ и теперь его воспринимают совсем иначе. Учитывая паспорт (не является легионером), возраст (22 года) и очень широкий диапазон умений в атаке - казахстанец почти наверняка будет интересен многим клубам из лидирующей группы.

Да, зимой переход вряд ли возможен, все-таки "Ахмат" борется за выживание и не намерен терять важных футболистов. Но будущим летом, при столь же стабильной игре Максима, на него будет высокий спрос. Но там уже возникнет вопрос в цене, поскольку "Ахмат" скорее всего запросит в несколько раз больше от стоимости за которую они покупали казахстанца у "Актобе" (это по слухам около 900 тысяч евро).

Фото: ФК "Ахмат"©