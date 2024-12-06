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"Спартак", "Локомотив" и другие? Когда Самородов уйдет в топ-клуб РПЛ

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"Спартак", "Локомотив" и другие? Когда Самородов уйдет в топ-клуб РПЛ ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов быстро адаптировался в российской премьер-лиге и уже ярко проявляет себя в "Ахмате". Корреспондент Vesti.kz уверен, что игрок уже в следующем году способен пойти на повышение, если его нынешний клуб будет готов идти на переговоры. 

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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов быстро адаптировался в российской премьер-лиге и уже ярко проявляет себя в "Ахмате". Корреспондент Vesti.kz уверен, что игрок уже в следующем году способен пойти на повышение, если его нынешний клуб будет готов идти на переговоры. 

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Широко известно, что Самородовым еще до перехода в "Ахмат" интересовались многие клубы в РПЛ. За ним наблюдали в том числе московские "Локомотив" и "Спартак". А минувшим летом помимо "Ахмата" у Максима было также предложение от "Оренбурга". 

Но топ-команды не рискнули подписывать молодого казахстанца. "Ахмат" купил Самородова и конечно тут большое влияние имел Магомед Адиев, который отлично знал игрока и понимал как использовать его сильные стороны. Адиева в "Ахмате" уже нет, но Самородов все равно доказал свою состоятельность, только уже при Сергее Ташуеве. 

Сейчас у Максима два гола и две голевые передачи в 11 матчах РПЛ, плюс еще два гола в пяти матчах Кубка России. Он основная опция в атаке команды, при этом Ташуев сумел найти место как Самородову, так и талантливому местному воспитаннику Лечи Садулаеву, хотя оба предпочитают играть левого вингера. 

Особенно продуктивен и ярок Самородов в последних матчах. Он забил невероятный гол "Крыльям Советов", а также отличился в играх с топ-клубами - "Зенитом" и "Динамо". 

Все это говорит об одном - Самородов подтвердил свои качества на уровне РПЛ и теперь его воспринимают совсем иначе. Учитывая паспорт (не является легионером), возраст (22 года) и очень широкий диапазон умений в атаке - казахстанец почти наверняка будет интересен многим клубам из лидирующей группы. 

Да, зимой переход вряд ли возможен, все-таки "Ахмат" борется за выживание и не намерен терять важных футболистов. Но будущим летом, при столь же стабильной игре Максима, на него будет высокий спрос. Но там уже возникнет вопрос в цене, поскольку "Ахмат" скорее всего запросит в несколько раз больше от стоимости за которую они покупали казахстанца у "Актобе" (это по слухам около 900 тысяч евро). 

Фото: ФК "Ахмат"©

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 17 10 4 3 33-14 34
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 17 9 5 3 33-19 32
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Крылья Советов 17 5 3 9 18-26 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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