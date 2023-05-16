"Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"

Игрок "Кайрата" Екребулан Сейдахмет высказался о возвращении в сборную Казахстана, предложении от "Зенита" и большом контракте в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В интервью автору канала "Красава" Евгению Савину 23-летний казахстанец откровенно рассказал о главных этапах в своей карьере и заявил, что сейчас он намерен все изменить.
О сборной Казахстана
- Была ли мысль, почему я все про****л? Уже год об этом думаю, но еще не поздно, мне 23, я все осознал, в этом году все будет супер, я вернусь обратно.
Звонил ли мне Адиев по сборной? Нет, но я стремлюсь обратно в сборную, помочь команде. Хотелось бы звонка от Адиева. Если бы он позвонил? Я бы сказал, вызовите меня, я вам помогу.
О самом талантливом воспитаннике "Тараза"
- Расставить по таланту Исламхана, Зайнутдинова и Сейдахмета? Исламхан - первый, мы равнялись на него. Когда он мне написал на турнире Гранаткина, я всю ночь не спал. Баха Зайнутдинов - второй, а я - третий.
О переходу в "Уфу" и предложении от "Зенита"
- Меня заметил тренер сборной Казахстана U-17 Александр Кузнецов, я тогда один был из любительской лиги. Я показал себя на турнире Гранаткина. Потом меня заметили скауты из "Зенита" и поступило предложение от "Уфы".
Почему не оказался в "Зените"? Когда я был на просмотре, то в целом, все получилось. Я был в молодежной команде, тогда в составе играли Данил Круговой, Никита Гойло. На турнире в Италии я забил за "Зенит" четыре гола. Мне на тот момент было 17 лет и тогда в "Зените" сказали, что через год сразу подпишем профессиональный контракт.
Но даже после перехода в "Уфу" ко мне обращались из "Зенита". Тренерский штаб "Уфы" во главе с Сергеем Семаком уехал в "Зенит". Вячеслав Малафеев отправлял мне контракт в whatsap. "Зенит" тогда предложил в два раза больше, чем в "Уфе" - десять тысяч долларов, но я не перешел. Я понимал, что не выдержу там конкуренцию. Я не жалею, что не перешел в "Зенит", деньги это не самое главное.
О проблемах с деньгами
- В "Уфе" у меня не было проблем, там я не получал много, но после перехода в "Кайрат" они возникли, потому что дали много - больше 15 тысяч долларов. Появились большие деньги, рестораны, я стал меньше работать. Но сейчас я все осознал.
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