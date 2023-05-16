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"Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"

"Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"

Игрок "Кайрата" Екребулан Сейдахмет  высказался о возвращении в сборную Казахстана, предложении от "Зенита" и большом контракте в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz

В интервью автору канала "Красава" Евгению Савину 23-летний казахстанец откровенно рассказал о главных этапах в своей карьере и заявил, что сейчас он намерен все изменить. 

О сборной Казахстана 

- Была ли мысль, почему я все про****л? Уже год об этом думаю, но еще не поздно, мне 23, я все осознал, в этом году все будет супер, я вернусь обратно. 

Звонил ли мне Адиев по сборной? Нет, но я стремлюсь обратно в сборную, помочь команде. Хотелось бы звонка от Адиева. Если бы он позвонил? Я бы сказал, вызовите меня, я вам помогу. 

О самом талантливом воспитаннике "Тараза"

- Расставить по таланту Исламхана, Зайнутдинова и Сейдахмета? Исламхан - первый, мы равнялись на него. Когда он мне написал на турнире Гранаткина, я всю ночь не спал. Баха Зайнутдинов - второй, а я - третий. 

О переходу в "Уфу" и предложении от "Зенита"

- Меня заметил тренер сборной Казахстана U-17 Александр Кузнецов, я тогда один был из любительской лиги. Я показал себя на турнире Гранаткина. Потом меня заметили скауты из "Зенита" и поступило предложение от "Уфы". 

Почему не оказался в "Зените"? Когда я был на просмотре, то в целом, все получилось. Я был в молодежной команде, тогда в составе играли Данил Круговой, Никита Гойло. На турнире в Италии я забил за "Зенит" четыре гола. Мне на тот момент было 17 лет и тогда в "Зените" сказали, что через год сразу подпишем профессиональный контракт. 

Но даже после перехода в "Уфу" ко мне обращались из "Зенита". Тренерский штаб "Уфы" во главе с Сергеем Семаком уехал в "Зенит". Вячеслав Малафеев отправлял мне контракт в whatsap. "Зенит" тогда предложил в два раза больше, чем в "Уфе" - десять тысяч долларов, но я не перешел. Я понимал, что не выдержу там конкуренцию. Я не жалею, что не перешел в "Зенит", деньги это не самое главное. 

О проблемах с деньгами 

- В "Уфе" у меня не было проблем, там я не получал много, но после перехода в "Кайрат" они возникли, потому что дали много - больше 15 тысяч долларов. Появились большие деньги, рестораны, я стал меньше работать. Но сейчас я все осознал.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК Сборная РК по футболу Зенит КПЛ Адиев Магомед

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