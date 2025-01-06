"Актобе" принял решение по экс-игроку сборной Хорватии

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе Матео Барача, бывшего защитника сборной Хорватии, передают Vesti.kz.

Отмечается, что он покидает клуб после истечения срока действия контракта.

Барач в минувшем сезоне провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах и забил один гол. В команде он находился с прошлого года.

В его карьере также были бельгийский "Остенде", российские "Крылья Советов", "Сочи", венский "Рапид", швейцарский "Волен", хорватские "Осиек", "Шибеник", "Хрватски Драговоляц", "Юнак".

В своем активе имеет один проведенный матч за национальную команду своей страны.

Ранее стало известно, что "Актобе" покинет российский форвард Идрис Умаев, которого хотели натурализовать в интересах сборной Казахстана. О причинах можно узнать здесь.

"Актобе" занял третье место в КПЛ-2024.