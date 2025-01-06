"Актобе" принял решение по экс-игроку сборной Хорватии
©ФК "Актобе"
Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе Матео Барача, бывшего защитника сборной Хорватии, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе Матео Барача, бывшего защитника сборной Хорватии, передают Vesti.kz.
Отмечается, что он покидает клуб после истечения срока действия контракта.
Барач в минувшем сезоне провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах и забил один гол. В команде он находился с прошлого года.
В его карьере также были бельгийский "Остенде", российские "Крылья Советов", "Сочи", венский "Рапид", швейцарский "Волен", хорватские "Осиек", "Шибеник", "Хрватски Драговоляц", "Юнак".
В своем активе имеет один проведенный матч за национальную команду своей страны.
Ранее стало известно, что "Актобе" покинет российский форвард Идрис Умаев, которого хотели натурализовать в интересах сборной Казахстана. О причинах можно узнать здесь.
"Актобе" занял третье место в КПЛ-2024.
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