Найдено объяснение отказу "Актобе" от Идриса Умаева
Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой в Турцию, передают Vesti.kz.
Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой в Турцию, передают Vesti.kz.
Российский форвард Идрис Умаев покинет "Актобе". Известны подробности
Телеграм-канал "Капитан Инсайд" раскрыл причины отказа клуба от футболиста.
"Идрис не поедет на сбор с "Актобе", по всей видимости не убедил тренерский штаб. Единственным жирным минусом у игрока является излишняя худощавость, и шансы на закрепление в составе должны быть только при условии, что весь отпуск Умаев проведет с тренером в качалке, но он этого не сделал, судя по фото-отчетам в соцсетях.
В свое время именно что-то подобное произошло с Абатом Айымбетовым, когда бомбардир превратился из мелкого пацанчика, во взрослый, мышечный механизм. Перестал улетать в сторону от игры "бедро в бедро", не потерял в скорости, демонстрировал массивный торс, когда снимал футболку.
Когда снимает футболку Умаев, видна причина, почему иногда Идрис не может устоять на ногах, с языком на плече заканчивает матчи, а коротковременная неуклюжесть во время дриблинга говорит о несбалансированном теле.
Задатки у Идриса неплохие, нужно матереть", - пишет источник.
В прошлом году сообщалось, что Умаева могут натурализовать в интересах сборной Казахстана.
В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
В карьере 25-летнего форварда также были карагандинский "Шахтер", российский "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".
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