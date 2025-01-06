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КПЛ
Вчера 09:17
 

Найдено объяснение отказу "Актобе" от Идриса Умаева

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Найдено объяснение отказу "Актобе" от Идриса Умаева ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой в Турцию, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Актобе" Идрис Умаев не поедет на учебно-тренировочные сборы с командой в Турцию, передают Vesti.kz.

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Российский форвард Идрис Умаев покинет "Актобе". Известны подробности

Телеграм-канал "Капитан Инсайд" раскрыл причины отказа клуба от футболиста.

"Идрис не поедет на сбор с "Актобе", по всей видимости не убедил тренерский штаб. Единственным жирным минусом у игрока является излишняя худощавость, и шансы на закрепление в составе должны быть только при условии, что весь отпуск Умаев проведет с тренером в качалке, но он этого не сделал, судя по фото-отчетам в соцсетях.

В свое время именно что-то подобное произошло с Абатом Айымбетовым, когда бомбардир превратился из мелкого пацанчика, во взрослый, мышечный механизм. Перестал улетать в сторону от игры "бедро в бедро", не потерял в скорости, демонстрировал массивный торс, когда снимал футболку.

Когда снимает футболку Умаев, видна причина, почему иногда Идрис не может устоять на ногах, с языком на плече заканчивает матчи, а коротковременная неуклюжесть во время дриблинга говорит о несбалансированном теле.

Задатки у Идриса неплохие, нужно матереть", - пишет источник.

В прошлом году сообщалось, что Умаева могут натурализовать в интересах сборной Казахстана.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

В карьере 25-летнего форварда также были карагандинский "Шахтер", российский "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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