Лига чемпионов возвращается в январе! Топ-5 громких матчей этого месяца

В этом сезоне впервые в истории Лиги чемпионов был введен формат общего этапа. И первая часть розыгрыша не ограничилась только концовкой 2024 года, так как последние два тура - седьмой и восьмой по счету - пройдут уже в январе 2025-го. Корреспондент Vesti.kz узнал, проходили ли матчи главного клубного европейского турнира в первый месяц года в прошлом, и что из интересного нас ждет в ближайшие недели.

Игры седьмого тура общего этапа пройдут 21-22 января, а вот последние матчи этой части турнира состоятся в ночь с 29 на 30 января. Тогда все 36 клубов сыграют в 18 матчах одновременно. Следовательно, в ту ночь все мы узнаем, кто продолжит борьбу в плей-офф, а кто попрощается с еврокубками этого сезона.

Лига чемпионов в январе уже была, но об этом никто не помнит

Да, главный континентальный турнир Европы уже проводил свои матчи в январе. Однако это было очень давно, больше полувека назад. Тогда турнир еще назывался Кубком европейских чемпионов (КЕЧ), а формат его отличался от того, к чему привыкли современные болельщики.

Первый сезон в истории турнира - кампания 1955/56. И уже тогда две четвертьфинальные игры проводились в январе. В стартовых трех сезонах как минимум один матч проводился в первый месяц нового года.

Затем такое случалось еще несколько раз с перерывами - в сезонах 1960/61, 1962/63, 1963/64 и 1967/68. Выходит, что в этом году в Лиге чемпионов сыграют в январе впервые за 57 лет!

Правда, в текущем сезоне в январе зрителей ждет сразу 36 игр - по 18 в каждом из двух оставшихся туров. В таком количестве любители футбола никогда не смотрели январские матчи Лиги чемпионов. Раньше было максимум две игры в этот месяц.

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Топ-5 громких вывесок января в Лиге чемпионов

Представьте сами, 36 игр в конце января! Ценителям футбола точно найдется на что посмотреть. К примеру, в седьмом туре, в ночь с 21 на 22 января состоятся такие игры, как "Атлетико" - "Байер" и "Ливерпуль" - "Лилль".

Противостояние команд Диего Симеоне и Хаби Алонсо точно привлечет зрителей, впрочем, как и встреча между англичанами и французами. Если в первой игре интриги на бумаге больше, то не забывайте, что "Лилль" - команда, входящая в топ-8 преуспевающих команд Лиги чемпионов на данный момент. "Ливерпуль" же лидирует в таблице и показывает зрелищную игру. Наверняка гости постараются дать бой.

Вероятно, самое громкое противостояние не только седьмого тура, а быть может и всего января в Лиге чемпионов - встреча между. Эта игра состоится в ночь с 22 на 23 января.

ПСЖ и "Манчестер Сити" заметно "трясет" в Лиге чемпионов. Они занимают 25-е и 22-е места соответственно, и пока их проход в плей-офф под вопросом. Но это гранды европейского футбола последних лет, у которых широкие финансовые возможности. Будет интересно взглянуть, кто из них выдаст огненную концовку общего этапа.

А в последнем восьмом туре можно выделить два матча. Более скромная вывеска, но все же интересная, у игры между "Интером" "Монако" . Параллельно в Каталонии схлестнутся "Барселона" . Все это будет в ночь с 29 на 30 число.

Игра между одними из лидеров чемпионата Испании и Италии будет очень захватывающей. "Аталанта" здорово стартовала в Лиге чемпионов, но в шестом туре все же потерпела поражение, проиграв "Реалу". Теперь бергамаски встретятся с другим испанским грандом.