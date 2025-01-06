Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 15:33
 

"Астана" расстанется с одним из основных легионеров? У него наметилась стагнация

  Комментарии

Поделиться
"Астана" расстанется с одним из основных легионеров? У него наметилась стагнация ©ФК "Астана"

"Астана" в зимнее трансферное окно ждут точечные изменения в составе и обойма команды будет сохранена. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, столичный клуб может расстаться с основным центральном полузащитником Максом Эбонгом.

Поделиться

"Астана" в зимнее трансферное окно ждут точечные изменения в составе и обойма команды будет сохранена. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, столичный клуб может расстаться с основным центральном полузащитником Максом Эбонгом.

Белорусский полузащитник мог покинуть "Астану" еще год назад, но тогда, будучи свободным агентом, он не нашел предпочтительных вариантов в других лигах и подписал новый контракт в Казахстане.

И это в какой-то степени отражает последние годы карьеры хавбека - от одного из самых интересных молодых игроков КПЛ он превратился в крепкого, но переставшего прогрессировать футболиста.

Да, в прошлом сезоне Эбонг являлся основной боевой единицей "Астаны", постоянной опцией в полузащите, на которую опирался тренерский штаб. Но функционал белоруса ограничился. Он перестал быть эффективен в атаке и в позиции 6/8 номера у него нет очевидно выделяющихся качеств, за исключением объема работы. Да, в чемпионате Казахстана, увы, порой достаточно лишь этого, чтобы оставаться востребованным в одном из сильнейших клубов страны, но в еврокубках в полузащите нужны игроки, делающие разницу.

Тот же Назми Грипши, пришедший летом, сразу дал статистику и прямым образом начал влиять на результат. Да, Эбонг играл чуть ниже, но все же показательно, что у Макса уже два сезона кряду в "Астане" нет ни одного забитого мяча на счету.

Ранее возникла информация, что "Астана" уже ищет усиление в опорную зону среди иностранцев. Не исключено, что приход нового игрока приведет к отказу от Эбонга. Более того, по слухам, в последнем матче "Астаны" в 2024 году против АПОЭЛа игра, а точнее красная карточка, заработанная Максом, вызвала плохую реакцию в стане клуба. В "Астане" уверены, что столь опытный футболист не имеет право так подводить команду в ответственный момент, когда она борется за выход в плей-офф Лиги конференций.

И, если суммировать все вышесказанное, можно сделать вывод - если у клуба возникнет более интересный вариант на позицию центрального полузащитника, они, скорее, предпочтут сделать апгрейд и уже не будут акцентировать внимание на Эбонге.

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Астана ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!