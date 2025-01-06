"Астана" расстанется с одним из основных легионеров? У него наметилась стагнация

"Астана" в зимнее трансферное окно ждут точечные изменения в составе и обойма команды будет сохранена. Однако, по мнению корреспондента Vesti.kz, столичный клуб может расстаться с основным центральном полузащитником Максом Эбонгом.

Белорусский полузащитник мог покинуть "Астану" еще год назад, но тогда, будучи свободным агентом, он не нашел предпочтительных вариантов в других лигах и подписал новый контракт в Казахстане.

И это в какой-то степени отражает последние годы карьеры хавбека - от одного из самых интересных молодых игроков КПЛ он превратился в крепкого, но переставшего прогрессировать футболиста.

Да, в прошлом сезоне Эбонг являлся основной боевой единицей "Астаны", постоянной опцией в полузащите, на которую опирался тренерский штаб. Но функционал белоруса ограничился. Он перестал быть эффективен в атаке и в позиции 6/8 номера у него нет очевидно выделяющихся качеств, за исключением объема работы. Да, в чемпионате Казахстана, увы, порой достаточно лишь этого, чтобы оставаться востребованным в одном из сильнейших клубов страны, но в еврокубках в полузащите нужны игроки, делающие разницу.

Тот же Назми Грипши, пришедший летом, сразу дал статистику и прямым образом начал влиять на результат. Да, Эбонг играл чуть ниже, но все же показательно, что у Макса уже два сезона кряду в "Астане" нет ни одного забитого мяча на счету.

Ранее возникла информация, что "Астана" уже ищет усиление в опорную зону среди иностранцев. Не исключено, что приход нового игрока приведет к отказу от Эбонга. Более того, по слухам, в последнем матче "Астаны" в 2024 году против АПОЭЛа игра, а точнее красная карточка, заработанная Максом, вызвала плохую реакцию в стане клуба. В "Астане" уверены, что столь опытный футболист не имеет право так подводить команду в ответственный момент, когда она борется за выход в плей-офф Лиги конференций.

И, если суммировать все вышесказанное, можно сделать вывод - если у клуба возникнет более интересный вариант на позицию центрального полузащитника, они, скорее, предпочтут сделать апгрейд и уже не будут акцентировать внимание на Эбонге.

Фото: ФК "Астана"©