Стала известна приоритетная цель "Астаны" в трансферное окно

"Астана" в зимнее трансферное окно хочет подписать несколько легионеров с казахстанцами и акцентирует свое внимание на средней линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прежде всего, столичный клуб беспокоит позиция опорного полузащитника. "Астана" ищет многофункционального хавбека среди иностранцев.

В прошлом сезоне в "Астане" вынужденно роль опорника выполнял Алекса Аманович, плюс рядом с ним играл Макс Эбонг. Оба футболиста комплексно не отвечают тем требованиям, которые хотел бы видеть клуб.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этой зимой "Астана" хочет найти для себя "нового Каньяса или Максимовича", игрока способного действовать под давлением, лидера по духу и активно продвигающего мяч вперед.

Добавим, что после окончания сезона-2024 "Астану" уже покинули несколько казахстанских футболистов, включая Тимура Досмагамбетова и Исламбека Куата. Кроме того, пока не продлены контракты с Маратом Быстровым и Эльханом Астановым.

При этом столичный клуб заинтересован в нескольких игроках сборной Казахстана, в частности, клуб рассматривает подписание Ислама Чеснокова и Алибека Касыма.