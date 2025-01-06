Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб

Костанайский "Тобол" официально объявил о переходе казахстанского полузащитника Данияра Усенова, сообщают Vesti.kz.

В прошедшем сезоне воспитанник "Кайрата" отыграл 18 матчей в составе "Жетысу", где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Помимо "Кайрата" и "Жетысу" 23-летний игрок выступал в составе актауского "Каспия".

Прежде новичок костанайцев также защищал цвета «Каспия».