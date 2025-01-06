16-летние таланты и яркие воспитанники. Кому "Кайрат" даст шанс перед сезоном в ЛЧ?

"Кайрат" вызвал на УТС в Турцию 28 игроков, большую часть из которых можно отнести к молодым футболистам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о юных игроках, еще не игравших в КПЛ, но получивших шанс проявить себя на сборах в стане действующих чемпионов страны.

Второй учебно-тренировочный сбор алматинцев пройдет с 25 января по 15 февраля в Белеке (Турция). Из 28 игроков только 11 футболистов старше 23 лет. И в их числе десять легионеров и 31-летний казахстанец Еркин Тапалов. Все остальные приглашенные - казахстанская молодежь.

У 22-летних защитниковуже немалый опыт выступлений за основу алматинцев. Суммарно они провели за клуб более 150 матчей в официальных турнирах.

А 22-летний хавбек Адилет Садыбеков вовсе стал одним из лидеров клуба, пока не получил травму летом 2024 года. У него 68 матчей, пять голов и семь ассистов за желто-черных.

Адилет Садыбеков

21-летний голкипер Темирлан Анарбеков в прошлом сезоне раскрылся в "Женисе", и теперь вновь возвращается в родной клуб. 20-летний защитник Александр Мрынский уже имеет за плечами 20 игр за основу клуба. А вот 20-летний Султан Аскаров играл только за молодежку, хотя 23 раза был на скамейке запасных в матчах основной команды.

19-летний Олжас Байбек получил свой шанс в прошедшем сезоне. Проведя три матча, он запомнился классным голом в ворота "Ордабасы", который сыграл важнейшую роль в итоговом чемпионстве клуба.

Олжас Байбек

20-летний Рамазан Каримов, абсолютный тезка и однофамилец нападающего "Астаны", набрался опыта в аренде в "Каспии", и теперь готов бороться за место в составе "Кайрата". Пока за основу защитник не играл.

19-летний Абулхайыр Абдрахманов, как и Каримов, играет за юношескую сборную Казахстана. У него нет матчей за основной состав "Кайрата", но в молодежке он был одним из лидеров в центре поля.

Другой 19-летний игрок - форвард Артем Литош - в прошлом году он забил восемь голов в 16 матчах первой лиги, преуспев как в молодежке "Кайрата", так и в аренде в "Туркестане". За основу алматинцев он еще не играл.

Артем Литош

18-летний голкипер Ильдар Мендыгалиев в прошлом году неплохо смотрелся в первой лиге, а еще играл за юношескую сборную Казахстана. Его ровесник-нападающий Рамазан Багдат в 2023 году стал лучшим бомбардиром QJ League, забив 15 голов в 18 встречах, а по итогам 2024-го был признан лучшим молодым игроком первой лиги, выбив статистику 11+2 в 15 играх.

17-летний вратарь Шерхан Калмурза провел 17 матчей в QJ League-2024, пропустив всего семь голов. Вообще к вратарям в "Кайрате" будет особое внимание, ведь в межсезонье клуб покинули и Данил Устименко, и Вадим Ульянов.

Рамазан Багдат

Если говорить о 16-летних футболистах, то их на сборах "Кайрата" будет трое. Начнем с вингера Исмаила Бекболата, который в прошлом году забил 16 голов в 19 матчах QJ League. Осенью он сыграл в трех матчах первой лиги, отметившись ассистом.

Данила Буч - 16-летний вратарь, самый юный игрок своего амплуа на УТС "Кайрата". Футболист юношеской сборной Казахстана до 17 лет в 2024 году провел 15 матчей за "Кайрат" в QJ League среди команд 2008 года рождения, пропустив всего четыре мяча.

Данила Буч

Закрываем список 16-летней звездочкой "Кайрата" Дастаном Сатпаевым. В прошлом году он начал выступать в QJ League среди команд 2007 года рождения, играл с теми, кто на год старше. Забив 19 голов и сделав семь результативных передач за 12 матчей, Сатпаева "подняли" в первую лигу, и в QJ он больше не возвращался.

В пяти матчах в первой лиге он забил один гол, а еще Сатпаев дебютировал за основу, выйдя на замену в игре Кубка лиги. В конце года Дастан съездил на просмотр в лондонский "Челси", и об этом говорила вся страна.

Дастан Сатпаев

Напомним, что "Кайрат", ставший чемпионом КПЛ-2024 и квалифицировавшийся в Лигу чемпионов 2025/26, на втором УТС проведет семь товарищеских матчей в Турции, в том числе с сенсацией еврокубков 2024/25. Подробнее читайте здесь:

"Кайрат" сыграет с сенсацией еврокубков! Они вышли в плей-офф, а в лидерах экс-звезды КПЛ

Фото: ФК "Кайрат"©️