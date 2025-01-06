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КПЛ
Вчера 10:04
 

Известный тренер отказал клубу КПЛ

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Известный тренер отказал клубу КПЛ ©instagram.com/fcakzhayik

Известный украинский тренер Владимир Мазяр в интервью Sport-express.ua прокомментировал интерес со стороны одного из клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Известный украинский тренер Владимир Мазяр в интервью Sport-express.ua прокомментировал интерес со стороны одного из клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

- Владимир Иванович, в казахстанских СМИ появилась информация, что вы возглавите "Атырау". Это правда?

- Предложение от "Атырау" мне поступало около месяца назад, но я отказал, потому что мои мысли сейчас в другом русле. Мне приятно, что мной интересуются в Казахстане. Это замечательная страна, и я там провел хорошие годы, когда работал в "Акжайыке". Однако сейчас могу опровергнуть [что возглавлю "Атырау"], - сказал он.

Мазяр возглавлял уральский "Акжайык" в период 2017-2018 и 2021-2022 годов. На родине он тренировал "Львов", "Горняк-Спорт", "Полесье", "Рух", "Верес", "Сталь" (Днепродзержинск).

"Атырау" под руководством белорусского специалиста Виталия Жуковского занял седьмое место в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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