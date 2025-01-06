Известный тренер отказал клубу КПЛ
Известный украинский тренер Владимир Мазяр в интервью Sport-express.ua прокомментировал интерес со стороны одного из клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.
Известный украинский тренер Владимир Мазяр в интервью Sport-express.ua прокомментировал интерес со стороны одного из клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.
- Владимир Иванович, в казахстанских СМИ появилась информация, что вы возглавите "Атырау". Это правда?
- Предложение от "Атырау" мне поступало около месяца назад, но я отказал, потому что мои мысли сейчас в другом русле. Мне приятно, что мной интересуются в Казахстане. Это замечательная страна, и я там провел хорошие годы, когда работал в "Акжайыке". Однако сейчас могу опровергнуть [что возглавлю "Атырау"], - сказал он.
Мазяр возглавлял уральский "Акжайык" в период 2017-2018 и 2021-2022 годов. На родине он тренировал "Львов", "Горняк-Спорт", "Полесье", "Рух", "Верес", "Сталь" (Днепродзержинск).
"Атырау" под руководством белорусского специалиста Виталия Жуковского занял седьмое место в КПЛ-2024.
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