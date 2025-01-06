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Казахстан(футбол)
Вчера 07:45
 

Частный футбольный клуб из Алматы столкнулся с финансовыми проблемами

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Частный футбольный клуб из Алматы столкнулся с финансовыми проблемами ©instagram.com/hantanirifk

Футболисты, тренеры и персонал "Хан-Тенгри" из Алматы на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Футболисты, тренеры и персонал "Хан-Тенгри" из Алматы на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Команде должны два оклада – за сентябрь и октябрь, а также шесть премиальных выплат за победы в матчах первой лиги.

Добавим, что клуб подписывал с футболистами дополнительные соглашения к контрактам, однако на руки игрокам не выдал.

Руководство "Хан-Тенгри" заявило команде, что выплатит только зарплату за сентябрь.

Стоит напомнить, что будущий сезон частный футбольный клуб из южной столицы вновь проведет в первой лиге.

В минувшем сезоне "Хан-Тенгри" занял пятое место в турнирной таблице. В команде выступали целый ряд бывших футболистов сборной Казахстана, среди которых Марат Шахметов, Жакып Кожамберды, Ермек Куантаев, Ильяс Амирсеитов и Динмухаммед Кашкен.

Футбол Первая лига Казахстана

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