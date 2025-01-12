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"Ахмат" Самородова сыграет с европейскими клубами. Известны подробности

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"Ахмат" Самородова сыграет с европейскими клубами. Известны подробности ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат", в составе которого выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов обнародовал список соперников на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат", в составе которого выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов обнародовал список соперников на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Клуб из Грозного сыграет против сербских "Нови‑Пазара" (16 января) и "Воеводины" (21 января), а также с болгарской "Славией" (22 января).

После 18 туров РПЛ "Ахмат" с 13 очками располагается на 15‑й позиции турнирной таблицы. В 19‑м туре "Ахмат" 1 марта примет казанский "Рубин".

Самородов перешел в "Ахмат" из "Актобе" летом 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила один миллион евро (данные Transfermark). В нынешнем сезоне российской премьер-лиги он провел 12 матчей за грозненский клуб, забил два гола и отдал два ассиста.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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