"Актобе" лишился Магомеда Адиева. Подробности

Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев не будет работать в "Актобе", передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Ранее появилась информация о переговорах "Актобе" с экс-наставником казахстанской национальной сборной. Сам Адиев и клуб по этому поводу никаких комментариев не давали.

Напомним, что российский специалист работал ассистентом в "Нижнем Новгороде" и "Волге", возглавлял "Легион", "Чайку", "Ахмат", карагандинский "Шахтер" и сборную Казахстана.

Наибольших успехов Адиев добился со сборной Казахстана. При нем наша национальная команда выиграла группу в дивизионе C Лиги наций и всерьез претендовала на попадание на чемпионат Европы.

Адиеву принадлежит рекорд по количеству побед национальной команды в одном отборочном цикле. В отборе на Евро-2024 Казахстан под его руководством добился шести побед.