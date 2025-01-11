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"Актобе" лишился Магомеда Адиева. Подробности

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"Актобе" лишился Магомеда Адиева. Подробности ©КФФ

Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев не будет работать в "Актобе", передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

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Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев не будет работать в "Актобе", передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Ранее появилась информация о переговорах "Актобе" с экс-наставником казахстанской национальной сборной. Сам Адиев и клуб по этому поводу никаких комментариев не давали.

Напомним, что российский специалист работал ассистентом в "Нижнем Новгороде" и "Волге", возглавлял "Легион", "Чайку", "Ахмат", карагандинский "Шахтер" и сборную Казахстана.

Наибольших успехов Адиев добился со сборной Казахстана. При нем наша национальная команда выиграла группу в дивизионе C Лиги наций и всерьез претендовала на попадание на чемпионат Европы.

Адиеву принадлежит рекорд по количеству побед национальной команды в одном отборочном цикле. В отборе на Евро-2024 Казахстан под его руководством добился шести побед.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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