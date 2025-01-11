Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 22:04
 

Камбэк с девятью шайбами случился в матче "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Камбэк с девятью шайбами случился в матче "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче континентальной хоккейной лиги, передает Vesti.kz.

Поделиться

Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче континентальной хоккейной лиги, передает Vesti.kz.

Встреча закончилась победой казанцев в овертайме со счетом 5:4. В составе "Барыса" шайбами отметились Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов.

"Барыс" дважды вел с перевесом в две шайбы, но казанцы смогли сравнять счет за 10 секунд до завершения матча. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Ак Барс".

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию из девяти подряд поражений в лиге. У команды 23 очка и она занимает 11 место в Восточной конференции.

Следующий матч "Барыс" проведет 19 января дома против ярославского "Локомотива".

Барыс в КХЛ КХЛ

Реклама

Живи спортом!